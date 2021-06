L'application Bluezone - une application de détection de contacts avec les infectés au coronavirus. Photo . VNA



Hanoï (VNA) - Au Vietnam, les applications technologiques dans la déclaration médicale, le traçage et les tests pour le dépistage du coronavirus promeuvent les avantages de la science et de la technologie dans la prévention et le contrôle efficaces du COVID-19.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également affirmé que la technologie figurait parmi les trois fers de lance de la stratégie de lutte contre le COVID-19 dans la nouvelle période.

Le vice-ministre des Sciences et des Technologies Bui The Duy, aussi le chef de l'équipe d'information de réponse rapide du Comité de direction national de la prévention et du contrôle du COVID-19, a déclaré que l'équipe appliquait toujours les technologies pour évaluer la situation et prévoir l'évolution de l'épidémie dans le monde comme au Vietnam; établir un mécanisme pour surveiller les entrées et les personnes mises en quarantaine ; élaborer des scénarios de réponse aux situations spéciales.

Concernant l'application de l'intelligence artificielle (IA) dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19, un groupe de scientifiques de la Faculté de médecine de l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville a publié une nouvelle étude sur les solutions technologiques qui combinent la technologie IoT et l'IA pour contrôler des personnes dans les zones de quarantaine et les lieux de rassemblement.

Un robot médical. Photo : VNA



Pour sa part, le groupe BKAV (une entreprise opérant dans les domaines de la sécurité des réseaux et des logiciels), a développé l'application Bluezone - une application de détection de contacts avec les infectés au coronavirus, qui joue un rôle important dans la prévention et la lutte contre le COVID-19.

De plus, des entreprises possédant une vaste expérience dans la transformation des résultats de la recherche scientifique en produits commerciaux, avec l'esprit de « combattre l'épidémie comme combattre l'ennemi », ont créé de nombreux produits scientifiques et technologiques de prévention et de contrôle de l’épidémie de haute qualité.

En particulier, le système de robot médical transportant dans la zone d'isolement des infectés à haut risque a été mis en service pour remplacer les travailleurs médicaux. Il transporte de la nourriture, des médicaments, des produits de première nécessité et collecte aussi des ordures, ce contribuant à minimiser ainsi les contacts.

On peut affirmer que la technologie est le «fer de lance" de la stratégie de lutte contre le COVID-19 dans la nouvelle période.

L'une des raisons importantes du contrôle du COVID-19 au Vietnam est une équipe des scientifiques hautement qualifiés qui ont bien été formés à travers des tâches scientifiques et technologiques assignées. -VNA