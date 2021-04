Photo d'illustration : VNA



Hanoi (VNA) - Selon les résultats du recensement de la nutrition 2019-2020 réalisé par l’Institut de la nutrition et l’Office général des statistiques, la hauteur moyenne des jeunes hommes (18-25 ans) est de 168,1 cm et des femmes de 156,2 cm, contre respectivement 168,4 et 154,8 en 2010.

Le taux de malnutrition chez les 5-19 ans est de 14,8% (23,4% en 2010). Le taux de surpoids voire d'obésité est passé de 8,5% (2010) à 19% après 10 ans, dont 26,8% en milieu urbain, 18,3% en milieu rural et 6,9% en milieu montagneux.

L’apport alimentaire journalier pour une personne a atteint 2.023 kcal, une légère augmentation par rapport à 2010 (1.925 kcal / personne / jour).

Selon Dô Xuân Tuyên, vice-ministre de la Santé, le recensement de la nutrition a été réalisé à l'échelle nationale sur près de 22.400 ménages dans 25 des 63 provinces et villes du pays.

En matière de nutrition, le Vietnam est confronté à trois problèmes que sont les retards de croissance, le surpoids voire l'obésité et les carences en micronutriments, a-t-il indiqué. -VNA