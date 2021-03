L’ambassadrice du Vietnam en Suisse, Le Linh Lan, s'exprime lors de la cérémonie organisée le 28 février. Photo: VNA



Genève (VNA) - La Swiss-Vietnamese Business Gateway (SVBG), une organisation à but non lucratif basée à Lausanne, dans le canton de Vaud (Suisse), a vu le jour le 28 février lors d’une cérémonie organisée par l’ambassade du Vietnam en Suisse.

La SVBG a pour but de promouvoir les échanges commerciaux et les investissements entre les entreprises suisses et vietnamiennes via l'organisation de colloques et forums, la fourniture de conseils aux entreprises, la présentation de personnel qualifié et de services aux entreprises, la sensibilisation des autorités des deux pays à créer un climat des affaires propice aux investisseurs des deux pays.

L’ambassadrice du Vietnam en Suisse, Le Linh Lan, a apprécié la création de la SVBG, la première association fondée par des Vietnamiens en Suisse en vue de développer les échanges commerciaux entre les deux pays. L’événement était également significatif pour la célébration du 50e anniversaire des relations Vietnam – Suisse (1971-2021).

La cérémonie pour annoncer la création de la Swiss-Vietnamese Business Gateway. Photo: VNA



Le 2 mars, la SVBG sera présentée à des partenaires suisses lors du webinaire Market Focus Vietnam organisé par l’ambassade du Vietnam en Suisse, la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG) et la SVBG.

La Suisse est un partenaire commercial important et le 6e investisseur européen au Vietnam avec un investissement total d’environ 2 milliards de dollars. Le Vietnam est le 4e partenaire commercial de la Suisse au sein de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est). En 2019, les échanges commerciaux bilatéraux étaient estimés à plus de 3,6 milliards de dollars. -VNA