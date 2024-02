Hanoï (VNA) - D'ici 2030, la surface boisée totale du Vietnam atteindra environ 1 million d'hectares, dont 500 000 hectares de surface boisée existante et environ de 450 000 à 550 000 hectares développées pour la période 2024 - 2030.

Photo d'illustration : VNA



C'est l'objectif fixé par le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural dans le Plan de développement de la surface boisée pour la période 2024 - 2030.

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, développer de vastes zones forestières de production de bois a pour but de fournir de manière proactive des matières premières ligneuses pour la transformation, la consommation intérieure et l'exportation ; d'augmenter les revenus des arboriculteurs, contribuant ainsi à la protection de l'environnement, à l'adaptation au changement climatique et à l’atténuation des conséquences des catastrophes naturelles. -VNA