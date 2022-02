Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Ce dernier temps, la structure des exportations du Vietnam vers le marché de Singapour est relativement stable avec des articles ayant un chiffre d'affaires élevé, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce.

Les produits les plus exportés sont notamment ordinateurs, composants électroniques ; moyens de transport et pièces de rechange; téléphones et pièces détachées; verre et produits en verre. Par ailleurs, les produits agricoles et aquatiques sont des produits potentiels dont le Vietnam dispose d'atouts pour favoriser les exportations tels que le riz, les légumes, les tubercules, les fruits, les produits aquatiques...

En particulier, le Vietnam est le 4e plus grand exportateur des fruits aquatiques vers Singapour, représentant 12% des importations singapouriens en la matière.

Les statistiques montrent qu'après deux premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires total des échanges commerciaux entre le Vietnam et Singapour est estimé à 1,3 milliard de dollars, en hausse de 6,3% par rapport à la même période en 2021.- VNA