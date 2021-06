La statue du Président Hô Chi Minh à Cô Tô. Photo: VOV

Quang Ninh (VNA) - Cap aujourd’hui sur Cô Tô, un district insulaire rattaché à la province septentrionale de Quang Ninh. C’est le seul endroit où le Président Hô Chi Minh a accepté, de son vivant, de faire ériger une statue à son effigie.

Il y a 60 ans, le 9 mai 1961, le Président Hô Chi Minh s’est rendu à Cô Tô pour rendre hommage aux habitants, cadres et soldats en garnisons. À cette époque, Trân Thi Trac avait 19 ans et elle avait été chargée d’assurer la sécurité de la cérémonie de bienvenue du Président Hô Chi Minh sur l’île.

«Ce jour-là, il y avait des milliers d’insulaires ici. Chacun tenait dans la main un petit drapeau pour saluer le Président Hô Chi Minh. Il est allé dans un champ de patates douces et d’un coup de bêche, il en a extrait une qui pesait plus d’un kilogramme. Il est ensuite allé dans un marais salant et a rendu visite aux gardes-frontières», se souvient-t-elle.

Après cette visite, les autorités et les populations locales ont demandé l’autorisation d’ériger une statue du Président Hô Chi Minh sur l’île de Cô Tô et la demande a été acceptée. La statue a été réalisée en 1968 par Nguyên Van Quê. Une maison commémorative a été aussi construite sur le lieu où s’est déroulée la rencontre entre le grand dirigeant, les habitants et les soldats en garnison. À l’intérieur, on découvre d’anciennes photos, des meubles, quelques vêtements et la paire de sandales chaussée par Hô Chi Minh pendant son séjour à Cô Tô.

«Lors des évènements importants comme la fête du Têt, les mariages ou avant d’aller au large, nous avons l’habitude d’offrir de l’encens au Président Hô Chi Minh dans la maison commémorative et de faire des vœux pour avoir une bonne santé et la paix dans le pays. Nous sommes tous fiers d’avoir une statue du Président Hô Chi Minh qui protège notre île. Ce site est pour nous autant familial que sacré», dit Nguyên Thi Mên, une insulaire.

Les autorités et les populations de Cô Tô suivent les recommandations du Président Hô Chi Minh depuis 60 ans. En 2013, l’île, qui se situe à 60 km du continent, a été reliée au réseau électrique national. Ce raccordement a été un tournant pour Cô Tô, affirme Lê Minh Tân, 82 ans, un ancien professeur arrivé sur l’île en 1982.

«Notre district insulaire a beaucoup évolué surtout sur le plan économique. Aujourd’hui, l’île ne compte plus de famille démunie. Des infrastructures importantes ont été construites: routes, écoles, dispensaires et l’électricité est partout sur l’île. Pour célébrer l’électricité, j’ai écrit un poème intitulé ‘Cô Tô s’illumine’ pour remercier des aides financières données par nos compatriotes et nos amis internationaux», indique-t-il.

Les recommandations laissées par le Président Hô Chi Minh aident les habitants à développer leur île. En 2016, Cô Tô a été reconnu premier district insulaire du pays à répondre aux normes du programme d’instauration de la nouvelle ruralité. –VOV/VNA