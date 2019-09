Da Nang (VNA) - Située dans la commune de Hoà Phu, district de Hoà Vang, ville de Dà Nang, la station thermale de Thân Tài, connue pour son complexe de divertissement au cœur de la montagne, est le choix idéal pour les touristes.

La station thermale de Thân Tài est connue pour ses bienfaits pour la santé.



Plongés dans un paysage poétique et paisible, les visiteurs seront immergés dans les chemins bordés par les arbres et les montagnes. Tout en écoutant le chant des oiseaux et le murmure des ruisseaux, ils pourront respirer l’air frais de la forêt.



Une expérience inoubliable



Possédant un atout majeur pour le tourisme de Dà Nang (Centre), ce site est rapidement devenu une destination prisée des voyageurs vietnamiens et étrangers. À 20 km du centre-ville, ce parc, qui se trouve dans la Réserve naturelle de Bà Nà Nui Chua, est un chef-d’œuvre que nous offre la nature. Ici, entre la montagne, la forêt et les plaines, les visiteurs peuvent ressentir le climat des quatre saisons en une journée.



Avec un espace large, cette destination offre aux voyageurs des paysages pittoresques et promet un cadre magnifique pour tous les amateurs de photographie. Avec les vastes forêts de la Réserve naturelle de Bà Nà Nui Chua, les vacanciers pourront profiter d’une expérience inoubliable. La station thermale de Thân Tài, connue pour ses propriétés énergétiques et minérales, est idéale pour se relaxer et profiter de la nature.



Il s’agit aussi d’une bonne opportunité pour la ville de Dà Nang de diversifier ses produits touristiques. Le parc est un lieu de villégiature pour le week-end, aussi bien en été qu’en hiver. Il s’agit d’une source thermale précieuse dans le Centre du Vietnam. L’eau minérale naturelle est en effet connue pour ses vertus thérapeutiques sur la santé.



L’eau thermale peut apaiser et guérir les maladies liées aux articulations et certaines maladies de la peau. Elle contient plusieurs minéraux tels que sodium, calcium, magnésium, radon...



Un endroit idéal pour les curistes

Des visiteurs au parc de dinosaures.



Il s’agit d’une destination à ne pas manquer pour les touristes friands de cures de repos. Cette source d’eau minérale naturelle est appréciée de nombreux spécialistes en physique aquatique, qui la considèrent comme un remède presque miracle contre le stress et la fatigue. L’endroit idéal pour les curistes afin d’oublier les petits tracas du quotidien. Les activités et le cadre laisseront certainement des impressions inoubliables chez les visiteurs.



En service depuis 2016, ce parc comprend des zones de bain minéral, de boue, de massage, de sauna, des restaurants de luxe… De plus, les voyageurs pourront bénéficier des Onsen (bain thermal japonais) présents pour la première fois au Vietnam.



En outre, les touristes auront l’occasion de séjourner dans l’hôtel 4 étoiles Ebisu et de déguster la gastronomie des trois régions du pays au restaurant Rông Do. En plus des paysages et des sources thermales, un complexe de divertissement se trouve aussi à l’intérieur du site, notamment un parc aquatique avec de nombreux jeux et activités ludiques en tout genre. Il s’agit du premier parc sur le sommet du mont de la belle ville côtière.



Les visiteurs pourront également parcourir le parc de dinosaures où ses 100 modèles leur donneront la chance de découvrir une espèce animale éteinte il y a plusieurs millions d’années. En venant à la station thermale de Thân Tài, les touristes verront tous leurs soucis du quotidien disparaître, laissant la place aux plaisirs et au bonheur. -CVN/VNA