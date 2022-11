Hanoi (VNA) – La Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé le 21 septembre ses taux directeurs de 0,75 point de pourcentage pour juguler l’inflation, poussant le dollar à son plus haut niveau depuis 20 ans, ce qui a fait pression sur les autres devises, dont le dông vietnamien.

Chez VietinBank. Photo: VNA



Bien que cela puisse être une aubaine pour les exportateurs qui remplissent des contrats libellés en dollars américains, les importations deviennent plus chères, tout comme le respect des obligations de la dette, a estimé le site vietnam-briefing.com.



L’économiste Nguyên Tri Hiêu a déclaré que le taux de change du dông vietnamien par rapport au dollar américain augmentera en raison du renchérissement croissant du billet vert, ce qui est favorable aux exportations mais préjudiciable aux importations.



Dans le contexte actuel, le dông vietnamien s’est affaibli de 7% par rapport au dollar américain. Cette baisse est également conforme aux mouvements généraux des devises dans le monde par rapport au dollar américain.



L'ascension fulgurante du dollar américain a des implications considérables pour les économies émergentes comme le Vietnam. Photo: VNA



En conséquence, le Vietnam, en particulier la Banque d’État du Vietnam (BEV) s’est employée à maintenir la valeur du dông vietnamien stable en utilisant un certain nombre de leviers et poulies propres au pays.



Ces derniers temps, la BEV a été très proactive et a réagi en temps opportun. Grâce à cela, le marché évoluait de plus en plus positivement et le sentiment du marché s’est également stabilisé, a déclaré sa gouverneure Nguyên Thi Hông.



Le VND flotte dans un régime de flottement dirigé, semblable à une parité rampante, au dollar américain. La BEV fixe le prix de la monnaie locale chaque jour. La devise ne peut alors être échangée que dans une bande de part et d’autre du taux fixé.

La banque centrale a également utilisé les réserves de devises étrangères du Vietnam pour consolider le dông vietnamien. En fait, avec d’abondantes réserves de change, elle dispose de ressources suffisantes pour intervenir sur le marché afin de maintenir le taux de change relatif.



Le maintien du taux de change assure une inflation sous-jacente stable, à partir de laquelle il est possible d’atteindre l’objectif général de contrôle de l’inflation en dessous de 4% tout en assurant l’objectif de croissance.



La BEV limite également le montant que les banques vietnamiennes peuvent prêter. Ces limites sont fixées au début de l’année en fonction du taux d’inflation cible ainsi que du classement de crédit de la banque (les banques dont les bilans sont plus sains obtiennent des limites plus élevées).



La BEV fixe non seulement les taux d’intérêt de base mais aussi les taux d’intérêt maximum pour les dépôts et les prêts. Elle peut également fixer des taux d’intérêt différents pour différents produits.



La banque centrale a commencé à relever les taux d’intérêt le 9 septembre de cette année après avoir laissé les taux inchangés pendant près de deux ans. Cela a été suivi d’une deuxième augmentation le 25 octobre.



Dans les temps à venir, la BEV ainsi que les ministères et branches devront être proactifs, renforcer les prévisions, mettre à jour en permanence les nouveaux développements pour agir en conséquence, et coordonner de manière synchrone les politiques, a indiqué la gouverneure Nguyên Thi Hông. – VNA

Lê Quang Vinh source