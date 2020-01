Des troupes indonésiennes à la base militaire de Natuna dans les îles Riau, le 3 janvier 2020. Photo: AFP Des troupes indonésiennes à la base militaire de Natuna dans les îles Riau, le 3 janvier 2020. Photo: AFP

Jakarta (VNA) - La souveraineté indonésienne sur les eaux au large des îles Natuna ne peut pas être négociée, a déclaré lundi 6 janvier le président Joko Widodo, après l’intrusion illégale de navires chinois dans cette zone maritime.

Le ministre de coordination des Affaires politiques, juridiques et de sécuritaire, Mahfud MD a déclaré qu’environ 120 navires de pêche de l’île de Java seraient envoyés dans les îles Natuna.



"Nous voulons mobiliser les pêcheurs de Pantura et peut-être tour à tour d’autres régions en dehors de Pantura pour exploiter la richesse marine, s’engager dans la pêche et d’autres activités là-bas (Natuna)", a-t-il déclaré.



L’Alliance des pêcheurs indonésiens (ANNI) a affirmé sa volonté de mobiliser des centaines de bateaux de pêche dans les eaux de Natuna, dans la province des îles Riau, pour aider les forces compétentes à sauvegarder le territoire national.



"Près de 500 bateaux de pêche sont prêts à pêcher à Natuna tout en surveillant les eaux pour sécuriser la frontière territoriale du pays", a déclaré Riyono, chef d’ANNI, dans un communiqué publié le 6 janvier.



Le 30 décembre, l’Indonésie a fait part de sa vive protestation auprès de Pékin concernant l’intrusion d’un navire des garde-côtes et d’au moins 63 navires de pêche chinois dans ses eaux territoriales, soulignant qu’il s’agissait d’une violation de sa souveraineté.



Le gouvernement indonésien a précisé que ces navires chinois avaient violé sa zone économique exclusive (ZEE) définie par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer à laquelle la Chine est partie, et qu’il ne reconnaîtrait jamais la "ligne en neuf traits" revendiquée par la Chine, qui couvre la quasi-totalité de la Mer Orientale/Mer de Chine méridionale. – VNA