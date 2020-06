Hanoi (VNA) - Le Vietnam est une économie émergente avec un marché potentiel à faible risque et a également une situation politique stable, a déclaré Eto Shinji, chef du département des Affaires étrangères de la société japonaise JUTEC.

Eto Shinji, chef du département des Affaires étrangères de la société japonaise JUTEC. Photo : VNA



Lors d'une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d’Information, dans laquelle Eto Shinji a expliqué la raison pour laquelle l'entreprise, spécialisée dans la vente d'équipements et de matériaux de construction, a décidé de participer au marché immobilier du pays d'Asie du Sud-Est, ajoutant que la nation indochinoise enregistre une croissance rapide.



De même, il a brièvement passé en revue le processus d'étude du marché et a souligné qu'après avoir exclu des marchés tels que les États-Unis, la Chine ou l'Europe, JUTEC a décidé de pénétrer l'Asie du Sud-Est.



Après avoir comparé les conditions entre les pays en Asie du Sud-Est tels que la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie et le Vietnam, il a opté pour ce dernier, a-t-il rapporté.



Il a souligné que JUTEC a créé une joint-venture avec la société de gestion immobilière ISN, avec des expériences diverses à la demande du groupe de japonais qui vivent ici, à la recherche d'opportunités commerciales au Vietnam.



Selon Eto Shinji, la coentreprise dispose actuellement d'un capital social de près de 870 millions d’yens (7,9 millions de dollars).



D'autre part, il a exprimé le souhait d'introduire des solutions de matériaux de construction du pays du Soleil Levant au Vietnam, afin d'augmenter la valeur de l'immobilier pour les investisseurs ou les propriétaires. - VNA