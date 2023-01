La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que l'Indonésie vise à promouvoir une coopération plus concrète et inclusive entre les pays de la région.

Singapour et la Malaisie ont convenu de renforcer la coopération bilatérale, de promouvoir les opportunités dans l'économie numérique et l’économie verte et la protection des données et la cyber-sécurité.