Hanoï (VNA) - Le groupe Saigontourist fête le 1er août son 45e anniversaire. L’occasion de revenir sur sa progression impressionnante et ses nombreuses contributions majeures au développement du tourisme à Hô Chi Minh-Ville et au Vietnam.

Cérémonie de signature d’une convention de coopération entre Saigontourist et le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville. Photo : Saigontourist/CVN

Depuis la réunification nationale en 1975, Saigontourist montre une croissance spectaculaire, résultats des efforts inlassables et d’une grande mobilité. Le groupe est désormais fier d’être parmi les entreprises touristiques de premier rang du pays. Il contribue à promouvoir le développement touristique de la ville, du Vietnam en parallèle avec celui d’autres composantes économiques du pays.



Un parcours pour une enseigne nationale



Saigontourist a mis en lumière son enseigne et affirmé sa position d’entreprise pionnière pour le tourisme en ville et au Vietnam. Ces dernières décennies, il a participé à l’organisation et au succès de nombreux événements culturels et touristiques importants dans le pays. En adoptant le slogan "Savourez l’identité vietnamienne", le groupe assume une mission d’ambassadeur du tourisme au Vietnam. Il ambitionne notamment d’être l’une des premières enseignes touristiques de l’Asie du Sud-Est, voire de l’Asie toute entière.



"Notre parcours de 45 ans nous donne une vision, de la confiance et beaucoup d’énergie pour nos cadres et nos employés", a affirmé Pham Huy Binh, président du Conseil des membres du groupe Saigontourist. En raison de ses contributions exceptionnelles, ce voyagiste et ses sociétés membres se sont vu décerner de nombreuses distinctions ces dernières années. Elles ont été remises par l’État, le gouvernement, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, l’Administration nationale du tourisme, l’Association du tourisme du Vietnam, celle de Hô Chi Minh-Ville, sans parler des médailles précieuses et honorifiques et des prix aux ASEAN Awards, des voyagistes au Vietnam et à l’étranger.

Photo: Saigontourist



Les jalons importants de Saigontourist



1975 : Création du groupe Saigontourist, sur la base de l’agence de voyages Saigontourist, le 1er août 1975. Il s’agit de la première agence de voyages de Hô Chi Minh-Ville à être mise en service avec la réquisition des hôtels Caravelle, Continental, Majestic, Rex et Palace.



1979 : Saigontourist reçoit des clients venant des marchés internationaux.



1984 : Première participation de Saigontourist au Salon international du tourisme, organisé en Allemagne (ITB Berlin).



1986 : Saigontourist commence la construction de nouveaux hôtels et zones de villégiature de moyenne et grandes tailles à Hô Chi Minh-Ville et dans de nombreuses villes et provinces du pays. Avec la politique de Renouveau (Dôi moi), il est le premier voyagiste à coopérer avec des partenaires étrangers notamment pour la construction de l’hôtel cinq étoiles New World aux normes internationales.



1989 : Saigontourist organise, pour la première fois, les premiers circuits touristiques vers les pays d’Asie du Sud-Est, tout en inaugurant l’École hôtelière Saigontourist (STHC), spécialisée dans la formation aux services touristiques pour les entreprises. Il signe, pour la première fois, des contrats d’investissement et de coopération à l’échelon national avec plusieurs localités.



1991 : Saigontourist investit dans le tourisme maritime.



1992 : Création par Saigontourist de la chaîne de télévision par câble SCTV, d’une société à participation japonaise, d’un terrain de golf dans le 9e arrondissement de la ville et d’hôtels à Hanoï.



1994 : Saigontourist organise le Forum des partenaires, le premier du genre au Vietnam. Il adhère aux associations internationales du tourisme comme l’Association du tourisme du Japon (JATA) ou des États-Unis (USTOA).



1999 : Saigontourist se transforme en Compagnie générale du tourisme de Saigon. Son site web voit le jour.



2004 : Saigontourist devient organisateur des festivités du Têt et des rues florales, des festivals de gâteaux vietnamiens ainsi que des tirages de feux d’artifice.



2005 : Approbation du gouvernement pour un modèle de société “mère” et "enfant" (entreprise à responsabilité limitée, par hiérarchie de direction décentralisée).



2010 : Saigontourist devient une SARL avec pour membre unique Saigontourist.



2013 : Réception du titre de Héros du Travail par la présidence du Vietnam.



2014 : Saigontourist dévoile sa nouvelle identité d’enseigne. Il s’agit de sa troisième modification depuis 1975-1998 et 1999-2013.



2019 : Saigontourist devient un groupe.



2020 : Saigontourist gère désormais plus de 100 hôtels, zones de villégiature, restaurants et agences de voyages. Il sert plus de trois millions de clients chaque année et établit des relations de partenariat dans et hors du pays. -CVN/VNA