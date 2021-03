Des sportifs en lice à un tournoi de roller à Hanoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La Fédération de patinage du Vietnam (SFV) a officiellement ajouté lors de son congrès extraordinaire vendredi 13 mars le roller à sa liste de sports et changé son nom en Fédération de patinage et de roller du Vietnam.

Fondée en 2018, la SFV a organisé nombre de championnats de patinage de vitesse, de patinage artistique selon les normes de l’Union internationale de patinage (UIP), attirant un grand nombre de sportifs de clubs vietnamiens et étrangers, notamment sud-coréens et japonais.



En 2020, elle a co-organisé de nombreuses activités d’entraînement, de pratique, de performance, d’échange et de compétition hors glace de roller, notamment à Hanoi, Dà Nang, Hô Chi Minh-Ville et les provinces voisines ; et sélectionné des talents pour l’équipe nationale de patinage de vitesse.



La fédération a également renforcé sa coopération avec les organisations sportives internationales. L’Union internationale de patinage (UIP) a reconnu la SFV comme membre intérimaire dans les deux catégories de patinage artistique et de patinage de vitesse. –VNA