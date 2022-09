Lors de l'événement Mercedes-Benz Driving Festival 2022 (MBDF 2022) à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La célèbre série AMG C 43 de Mercedes-Benz sera officiellement assemblée au Vietnam pour être présentée sur le marché vietnamien, a annoncé Bradley Kelly, directeur général de Mercedes-Benz Vietnam.

S'exprimant lors de l'événement Mercedes-Benz Driving Festival 2022 (MBDF 2022), qui se déroule du 21 au 25 septembre sur la piste de course F1 de My Dinh à Hanoï, le représentant de Mercedes-Benz Vietnam a partagé que ces dernières années, Mercedes-Benz Vietnam a remarqué une accélération rapide dans la mise à niveau et le développement du système de chaîne de montage domestique.

Par conséquent, en 2021 et 2022, Mercedes-Benz Vietnam a investi 33 millions de dollars dans le développement de six technologies de pointe, dont certaines ont été introduites pour la première fois sur le marché vietnamien. Le Vietnam est actuellement qualifié pour répondre aux normes techniques permettant d'assembler la série Mercedes-AMG C 43 avec des performances à grande vitesse.

La prochaine Mercedes-AMG C 43 assemblée au Vietnam possède un système à quatre roues motrices et une capacité allant jusqu'à 400 chevaux, offrant la possibilité d'accélérer de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes.

Cet événement continuera de renforcer la position de leader de Mercedes-Benz sur le marché automobile vietnamien en devenant le premier constructeur automobile à pouvoir proposer sur le marché intérieur des voitures de sport hautes performances sous la forme de CKD (Completely Knocked Down), a affirmé Bradley Kelly. -VNA