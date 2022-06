Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - La Semaine des produits thaïlandais 2022 a débuté le 16 juin dans la province de Quang Ninh (Nord), afin de présenter des produits de qualité de la Thaïlande.

Cet événement est organisé conjointement par le Département de promotion du commerce international (DITP) relevant du ministère thaïlandais du Commerce, le Service de commerce de l’ambassade de Thaïlande à Hanoï et la Société par actions de publicités et de foires commerciales VINEXAD.

Plus de 60 stands d'entreprises thaïlandaises, de bureaux de représentation et d'agents de distribution du Vietnam présentent des produits alimentaires, boissons, produits ménagers, textile-habillement, produits de beauté, bijoux, produits de décoration et de souvenir, produits touristiques, etc.

L’événement qui se poursuivra jusqu’au 19 juin, contribuera à promouvoir les activités commerciales et à renforcer la compréhension mutuelle entre la Thaïlande et le Vietnam.-VNA