Hanoi (VNA) – La Sécurité sociale du Vietnam a demandé d’apporter un soutien maximum aux établissements de santé pour garantir les droits des titulaires d’une carte d’assurance maladie dans le contexte marqué par la crise du coronavirus.

Application de la sécurité sociale pour smartphones, VssID. Photo : quangtri.gov.vn

Dans la circulaire n°2311/BHXH-CSYT aux services de sécurité sociale des provinces et villes sous l’autorité centrale, du ministère de la Défense, de la Police populaire, elle a donné des instructions sur l’avance, le paiement des examens et frais médicaux.Elle leur a demandé d’assurer les sources financières suffisantes au service des examens et traitements des souscripteurs, d’éviter la pénurie de médicaments, produits chimiques et fournitures médicales dans les établissements de santé.La Sécurité sociale du Vietnam leur a également invité à effectuer les paiements des examens et traitements médicaux couverts par l’assurance maladie conformément aux dispositions de la loi sur l’assurance maladie et des documents guidant sa mise en œuvre. – VNA