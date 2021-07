Hanoi (VNA) – Le Vietnam est en pleine période de structure démographique d’or. Cependant, cette dernière ne durera que 33 ans. Le taux de vieillissement rapide et le nombre de personnes âgées devraient entraîner des pressions sur la sécurité sociale.

Consultations médicales dispensées à des seniors à Hanoi. Photo : VNA

Un jour de la mi-mai, sous un soleil de plomb, M. Hai Nhut, un chauffeur de mototaxi de 60 ans, a prudemment conduit son véhicule à deux roues sur une route cahoteuse menant à un dortoir en faveur d’ouvriers situé près de la zone franche de Tân Thuân à Hô Chi Minh-Ville.Il fait partie des millions de personnes âgées qui doivent travailler encore pour gagner leur vie. En effet, sa situation familiale est très difficile. Travaillant comme ouvrier pour une entreprise de mécanique, il a dû prendre sa retraite il y a dix ans en raison de sa santé.Sa pension mensuelle de 1,8 million de dôngs ne suffisait pas à couvrir ses dépenses personnelles, sans parler de s’occuper de sa mère âgée de 84 ans et malade. Ces dernières années, il a exercé divers métiers pénibles : assistant-maçon, gardien de sécurité, livreur et enfin chauffeur de mototaxi alors qu’il n’était plus en mesure d’effectuer des travaux lourds. "Je veux aussi me reposer mais, si je ne travaille pas, je n’arrive pas à joindre les deux bouts", a partagé M. Nhut.Devenir "vieux avant d’être riches"Selon les données publiées par l’Office général des statistiques, en 2019, le Vietnam comptait près de 11,5 millions de personnes de plus de 60 ans, soit 11,8% de sa population. En 2050, ce chiffre sera de 30 millions, soit 27,2%.Selon les études sociologiques, la période de structure démographique d’or du Vietnam a commencé en 2006 et se terminera en 2039. Il s’agit du stade de développement le plus équilibré avec une proportion de la population active qui est le double du nombre de personnes à charge.Actuellement, 75% de la population est en âge de travailler, ce qui contribue fortement à la croissance du PIB, la plus rapide d’Asie du Sud-Est. Cependant, cette situation ne durera pas longtemps. À partir de 2040, le Vietnam passera à une période de vieillissement de sa population avec des répercussions inévitables sur sa croissance."Le Vietnam est l’un des dix pays dont la population vieillit le plus rapidement au monde. Sa période de structure démographique d’or ne durera qu’une trentaine d’années, considérablement plus courte que de nombreux pays voisins", a estimé l’ONG HelpAge Internatinal.Notamment, en 2020, le PIB par habitant a atteint 3.500 USD, inférieur à celui de la Thaïlande (7.200 USD) et loin derrière la République de Corée (31.700 USD), le Japon (40.000 USD) ou Singapour (58.000 USD)...Pendant ce temps, une énorme inquiétude s’élève du fait que la majorité des personnes ne sont pas préparées au risque de vieillissement de la population. Une récente enquête menée par Prudential Vietnam sur 500 personnes âgées de 30 à 45 ans à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville a révélé que seulement 40% sont confiantes d’être financièrement indépendantes dans leur vieillesse."L’enquête de Prudential reflète la situation sociale actuelle. Notre objectif est de changer la conscience au sein de la communauté afin que chacun puisse commencer à se préparer à une vieillesse indépendante", a fait savoir son directeur général Phuong Tiên Minh.Mettant la situation d’une population vieillissante dans un contexte de faible revenu par habitant, Lê Van Thanh, vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, a montré le risque de nombreux Vietnamiens de devenir "vieux avant d’être riches".Actuellement, l’expansion des zones urbaines a attiré une vague de jeunes migrants à la recherche d’un emploi, laissant derrière eux près de 30% des personnes âgées vivant seuls en zone rurale.Lors du colloque "Démographie et développement", organisé récemment par Département de la démographie et du planning familial (ministère de la Santé), Nguyên Xuân Truong, un responsable du département, a informé que 70% des personnes âgées au Vietnam devaient gagner leur vie avec le soutien de leur progéniture. Seuls 25,5% d’entre eux vivent de pensions et de prestations sociales.Pour le Pr. agrégé.-Dr. Giang Thanh Long, de l’Université nationale d’économie, les actuelles politiques de soutien du gouvernement ne couvrent qu’environ 8% des personnes âgées. Il est prévu que d’ici 2049, les besoins médicaux de ce groupe augmenteront de 2,5 fois par rapport à aujourd’hui. Par conséquent, lorsque le Vietnam entrera dans la période de vieillissement de sa population, cela exercera non seulement de nombreuses pressions financières sur la jeune génération mais créera également un fardeau pour la sécurité sociale.Action et liberté financière précoceSelon M. Long, de nombreux pays développés se sont préparés avec succès à la période de vieillissement de leur population sur la base de trois piliers : préparation économique, sanitaire et sociale. Les organismes d’assurance, et les banques devraient être encouragés à participer activement à la fourniture de services liés à l’assurance-vie.Phuong Tiên Minh, directeur général de Prudential, a évalué que le vieillissement de la population était un grand défi. Mais tout le monde est en mesure de le relever en se préparant un plan financier personnel."Les gens ont des perceptions financières différentes selon les étapes de la vie. Plus vous vous préparez tôt, plus il sera facile d’atteindre la liberté financière et donc une vieillesse indépendante", a-t-il souligné. – CVN/VNA