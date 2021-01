To An Xo , porte-parole du ministère de la Sécurité publique, permanent du sous-comité de la sécurité et de l'ordre du 13e Congrès national du Parti (au milieu), au Centre de presse au service du Congrès. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La sécurité et l'ordre du 13e Congrès national du Parti sont garantis, a souligné le général de brigade To An Xo, chef du Bureau et porte-parole du ministère de la Sécurité publique, également permanent du sous-comité de la sécurité et de l'ordre du 13e Congrès national du Parti.

Il a indiqué que les forces de la police avaient mis en œuvre très tôt des mesures pour assurer absolument la sécurité et la sûreté du Congrès du Parti, même lors du processus de préparation des congrès des organisations du Parti de tous niveaux.

Il a rappelé que de nombreuses opérations de lutte contre la criminalité avaient été lancées, ajoutant que les forces de police avaient également participé à la vérification de l'éligibilité des délégués participant au 13e Congrès national du Parti.

Elles ont en outre pris de manière drastique diverses mesures pour empêcher les activités de propagande contre le Parti, l'État et le Congrès, ainsi que l’immigration illégale, etc, a indiqué le porte-parole du ministère de la Sécurité publique.

Durant le Congrès, les forces de la police ont réglé en temps opportun un certain nombre d’affaires, évitant tout effet négatif sur l’événement, a souligné To An Xo.

En outre, la demande de ne pas utiliser d'émetteurs wifi, de téléphones mobiles et d'autres appareils électroniques contribue à limiter les risques de virus informatiques et programmes malveillants et à assurer la sécurité du travail des journalistes, a-t-il expliqué. -VNA