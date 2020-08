Pulvérisation du désinfectant au lycée Phan Dinh Phung à Hanoï. Photo: laodong.vn



Hanoï (VNA) - Du 8 au 10 août, près d'un million de lycéens participeront à la première tranche de l'examen de fin d'études secondaires 2020.

Les localités ont pris les 6 et 7 août diverses mesures de prévention et de lutte contre l'épidémie de COVID-19 et pulvérisé du désinfectant sur tous les lieux d'examen.

En raison des mesures de distanciation sociale, les candidats à Da Nang et dans certains districts de la province de Quang Nam, ainsi que les candidats appartenant aux catégories F1 (ceux ayant été directement en contact avec une personne testée positive au nouveau coronavirus) et F2 (en contact direct avec un F1), participeront à la deuxième tranche de l'examen de fin d'études secondaires 2020. Leurs intérêts seront garantis car les universités auront de nombreuses critères d'admission.

Actuellement, on recense trois candidats de catégorie F2 à Hanoï, deux de F1 et neuf de F2 à Quang Ngai. -VNA