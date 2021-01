A l'occasion du 13e Congrès national du PCV, de nombreux chercheurs internationaux ont donné leurs évaluations et prévisions sur la prochaine voie de développement du Vietnam.

L'expert russe Alexandre Korolev a souligné le 26 janvier à Moscou que l’ASEAN devrait redoubler d’efforts pour rester attractive et affirmer son rôle central en vue de maintennir la sécurité régionale.

Le Vietnam soutient pleinement la large participation de la Russie aux mécanismes de coopération régionale et ceux menés par l’ASEAN.

Le Vietnam a exhorté le Conseil de sécurité des Nations Unies à promouvoir le rôle de leadership dans l'élaboration d'une stratégie plus complète et plus robuste en réponse au COVID-19.