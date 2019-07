Photo: VNA



Nghe An (VNA) – Au 30 juin dernier, la Compagnie d’investissement de capitaux publics (SCIC) a vendu du capital dans 999 entreprises, a annoncé le directeur général adjoint Le Song Lai, lors d'une conférence tenue le 17 juillet dans la province centrale de Nghe An.

M. Lai a déclaré que la SCIC avait vendu la totalité du capital de 896 entreprises et une partie de 84 autres, et collecté plus de 47 000 milliards de dongs (2,04 milliards de dollars) provenant de la vente de droits d'achat dans 19 entreprises, soit 4,2 fois le coût de base.

En outre, au 30 juin, la SCIC gérait un total de 144 sociétés d’une valeur comptable totale de près de 29 000 milliards de dongs sur un capital de plus de 99 500 milliards.

Le directeur général de la SCIC, Nguyen Chi Thanh, a déclaré qu'en tant qu'agence de gestion des capitaux de l'État et actionnaire des entreprises, la société avait amélioré de plus en plus sa capacité de gestion afin d'apporter des résultats optimaux aux entreprises.

Dans un proche avenir, il collaborera avec les autorités compétentes pour affiner les règles juridiques régissant les représentants de la SCIC dans les entreprises, notamment en ce qui concerne les salaires, les incitations et les politiques applicables après la vente des capitaux d’État dans les entreprises.

Il adopte également une technologie moderne pour améliorer l'efficacité de la gestion du capital de l'Etat, a déclaré le responsable. -VNA