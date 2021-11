Le président Nguyen Xuan Phuc remet l'Ordre de l'indépendance de première classe à la Sangha bouddhiste du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le président Nguyen Xuan Phuc a exhorté à la Sangha bouddhiste du Vietnam de valoriser son rôle et son prestige, contribuant à la promotion du bloc de grande union nationale.

S’exprimant lors de la cérémonie, tenue le 7 novembre en l’honneur du 40e anniversaire de la fondation de la Sangha bouddhiste du Vietnam, le président Nguyen Xuan Phuc a apprécié les contributions des dignitaires et fidèles bouddhistes à la lutte d’hier pour la libération nationale et à l’œuvre d’aujourd’hui de défense et de développement national.

Le Parti et l’Etat poursuivent toujours une politique cohérente de respect et de garantie du droit à la liberté de religion et de culte, créant de conditions favorables aux dignitaires et fidèles d’accomplir leur véritable pratique spirituelle et de remplir les devoirs de citoyen, a affirmé le président Nguyen Xuan Phuc.

Il a également appelé les dignitaires et fidèles bouddhistes à répondre activement aux mouvements d'émulation patriotique, de développement socioéconomique, contribuant à l’édification et à la défense de la Patrie vietnamienne socialiste.

Il a demandé à des ministères, secteurs, autorités locales et au Front de la Patrie du Vietnam de créer les conditions favorables au développement des religions en général et du bouddhisme en particulier, contribuant à l’édification d’un environnement d’activités religieuses stable et sain dans l’ensemble du pays.

A cette occasion, le président Nguyen Xuan Phuc a remis l'Ordre de l'indépendance de première classe à la Sangha bouddhiste du Vietnam. -VNA