La pagode Quan Su à Hanoï, siège de la Sangha bouddhiste du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 19 juillet, le vénérable Thich Thiên Nhon, président du Conseil d'administration de la Sangha bouddhiste du Vietnam (VBS) a appelé à tous les bronzes et bronzesses et fidèles bouddhistes à rester à domicile dans l'effort commun de lutter contre le COVID-19.

Le comité permanent du Conseil d'administration de VBS a également appelé, notamment aux moines et fidèles au Sud, de ne pas sortir sauf en cas d'absolue nécessité, de respecter la réglementation 5K et de suivre strictement la directive N°16 du Premier ministre.

Le vénérable Thich Thiên Nhon a demandé à tous les pagodes et monastères bouddhiques dans l'ensemble du pays de mener le 27 juillet des cérémonies de prière à l'occasion de la 74e Journée des Invalides et des Morts pour la Patrie et pour repousser l'épidémie de COVID-19.

Il a également appelé les moines et fidèles bouddhiques à contribuer de fournitures médicales en faveur de Ho Chi Minh-Ville et des localités touchées par le coronavirus ainsi qu'à collaborer étroitement avec le Front de la Patrie à tous les niveaux et les autorités locales dans la mise en œuvre des activités philanthropiques. -VNA