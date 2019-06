Hanoi, 30 janvier (VNA) - Le développement de la technologie numérique ne cesse de s’étendre et s’intéresse actuellement aux domaines de la finance et la banque.

Les grandes banques commerciales ont rapidement développé de nouveaux services vers la digitalisation des opérations bancaires. Photo: Trân Viêt/VNA/CVN

Dans le cadre du développement des sciences et technologies, les banques vietnamiennes effectuent des recherches et investissent dans leurs produits, services, opérations et gouvernance, ainsi que l’authentification biométrique et l’échange de données via des plates-formes d’applications ouvertes.Aujourd’hui, de plus en plus de gens utilisent des portefeuilles électroniques avec notamment l'application du code QR via SamsungPay, Apple Pay, ZaloPay pour payer des biens et des services. Une tendance qui se confirme à l’heure où les consommateurs préfèrent l’achat en ligne sur Smartphone.Selon un rapport récent de PwC, le nombre de personnes effectuant des règlements sur mobile dans les magasins au Vietnam augmente plus rapidement que la moyenne dans la région de l’Asie du Sud-Est. Le pourcentage de consommateurs vietnamiens utilisant ce type de paiement est passé de 37% en 2018 à 61% en 2019.Le secteur bancaire national investit activement dans la recherche et le développement de nombreuses applications technologiques au service de ses produits, ses services, ses opérations et son administration. Parmi les établissements les plus connus, on retrouve TPBank avec son service bancaire LiveBank, VPBank avec Timo, Vietcombank avec Digital Lab, Vietinbank avec Corebank et Entrepôt de données d’entreprise, MB avec ChatBot, Ocean Bank avec son modèle de banque multicanal. Une évolution qui démontre la mue digitale opérée par les banques commerciales.La Fintech représente un marché de 93 millions de consommateurs avec plus de 50 millions d’abonnés à Internet et 35 millions d’utilisateurs de smartphones. Un potentiel non négligeable au Vietnam qui constitue un atout de taille pour attirer les investisseurs étrangers.Actuellement, les banques vietnamiennes investissent considérablement dans les infrastructures informatiques mais aussi dans les logiciels et applications de solutions innovantes. Une volonté d’être conforme aux tendances de la numérisation afin de fournir des produits et des services bancaires numériques simples, intelligents et automatisés.