Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue et président du Comité national de pilotage de lutte contre le blanchiment d’argent a présidé le 3 septembre à Hanoï une réunion pour estimer les résultats et accélérer la mise en œuvre des missions en la matière, ce pour se préparer à l’estimation du Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment (Asia/Pacific Group On Money Laundering-APG), dont le Vietnam est membre.

Selon le rapport de la Banque d’Etat, lors de la 20e réunion annuelle, tenue en juillet 2017, les membres de l’APG ont adopté un plan d’estimation multilatérale sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au Vietnam, prévu du 4 au 15 novembre 2019.

Les membres du comité ont écouté la Banque d’Etat présenter les préparatifs pour le plan d’estimation multilatérale pour le Vietnam, proposer les activités précises pour chaque ministère, chaque secteur.

Le vice-Premier ministre a souligné l’importance du plan d’estimation multilatérale, ses effets sur l’économie nationale, la situation socioéconomique du pays, tout en demandant aux ministères et secteurs de prendre des mesures précises. Il a ordonné d’achever les préparatifs durant le mois d’octobre. -VNA