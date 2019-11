Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La 25e réunion des ministres des Transports de l’ASEAN (ATM) et la réunion des ministres des Transports de l’ASEAN et ses partenaires (ATM ) ont débuté ce jeudi 14 novembre à Hanoï, avec la participation de 250 délégués vietnamiens et étrangers.

Prenant la parole, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a estimé que l’ASEAN considérait toujours la connexion et l’intégration comme l’une des priorités pour accélérer la Communauté économique de l’ASEAN, ce contribuant à promouvoir une zone économique aséanienne dynamique et potentielle. Pour parvenir à cet objectif, il est nécessaire de renforcer la connexion en matière de transports et de communications, a-t-il souligné.

Le Vietnam se concentre actuellement sur le développement des infrastructures de transports et de communications et l’établissement d’un réseau de liens dans l’ensemble du pays et à l’étranger. Le pays exploite 919 km de routes et modernise les ports pour manutentionner chaque année 543 millions de tonnes de marchandises. Le pays a construit 22 aéroports, dont neuf aéroports internationaux d’une capacité de transport annuelle de 75 millions de passagers.

Dans le contexte de l’évolution de la 4e révolution industrielle et des effets négatifs du changement climatique sur la vie du peuple, Trinh Dinh Dung a demandé aux ministres de l’ASEAN d’examiner et de discuter de nouveaux orientations et mécanismes de coopération dans les domaines comme le partage de données, l’application des réalisations scientifiques et techniques, le développement des infrastructures, l’amélioration de la qualité des ressources humaines…

Lors des ATM, les ministres discutent pour achever les formalités et signer les accords multilatéraux au niveau gouvernemental pour renforcer la connexion entre l’ASEAN et ses pays partenaires de dialogue que sont le Japon, la République de Corée, la Chine. Ils écoutent faire le bilan de la réalisation des programmes et projets de la Stratégie des transports et des communications de Kuala Lumpur 2016-2025.

Les ATM vont adopter les projets, programmes et plans d’action dans le cadre de la coopération de transports et de communications de l’ASEAN en 2020 et discuter de la coopération entre l’ASEAN et ses partenaires de dialogue, notamment dans l’aviation. -VNA