Des hauts officiels de l'ASEAN (SOM). Photo : VNA



Phnom Penh (VNA) - La réunion des hauts officiels de l'ASEAN (SOM) a eu lieu le 1er août à Phnom Penh pour se préparer à la 55e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-55) et aux réunions connexes. L'ambassadeur Vu Ho, chef par intérim de SOM ASEAN Vietnam a assisté à cet événement.

Les participants ont discuté et se sont mis d'accord sur l'ordre du jour et les activités des réunions des ministres des Affaires étrangères. C’est la première fois que les ministres des Affaires étrangères des pays de l'ASEAN et près de 20 partenaires se réunissent après 3 ans d'interruption en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19.



Toujours lors de la réunion, ils ont discuté des priorités de l'ASEAN en 2022, affirmé leur engagement à soutenir le président cambodgien dans la mise en œuvre réussie des priorités fixées, et mis à jour la situation de la coopération entre l'ASEAN et les autres pays partenaires et échangé sur des questions régionales et internationales.

Au cours des quatre prochains jours, les ministres des Affaires étrangères del'ASEAN et leurs partenaires participeront à plus de 20 activités

Les chefs des SOM ASEAN ont également examiné l'état d'avancement des négociations et élaboré des documents qui devraient être soumis aux ministres des Affaires étrangères, notamment le Communiqué conjoint AMM-55, le Plan d'action de coopération entre l'ASEAN et ses partenaires.-VNA