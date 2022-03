Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le Bureau du gouvernement vient de publier l'avis n° 57/TB-VPCP daté du 28 février 2022 sur la conclusion du Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion de la permanence du gouvernement consacrée au projet "Restructuration des entreprises publiques, avec l’accent mis sur les groupes économiques et les compagnies générales publics dans la période 2021-2025".



Le Premier ministre a hautement apprécié le ministère des Finances pour l’élaboration du Projet. Il lui a demandé de travailler avec le bureau du gouvernement pour étudier les avis et idées des participants de la réunion pour finaliser le Projet et le soumettre au vice-Premier ministre Le Minh Khai en février 2022.



Le Premier ministre a souligné l’importance du perfectionnement des institutions, des mécanismes et des politiques, de sorte que l'économie publique joue un rôle de premier plan, les entreprises publiques en sont le noyau, et l'efficacité opérationnelle des entreprises s’améliore de plus en plus selon les préconisations du Parti.



Il est nécessaire de se concentrer sur la restructuration des entreprises faibles et déficitaires, de maintenir, consolider et développer les entreprises efficaces, les groupes et compagnies générales ayant de bonnes marques, d éviter de penser que la restructuration est l’actionnarisation des entreprises.



Le chef du gouvernement a également insisté sur la nécessité d’accélérer la réforme administrative pour éviter tout gaspillage et favoriser la restructuration des entreprises, de chercher à améliorer la qualité de la gouvernance d'entreprise, d’optimiser les ressources de l'entreprise, de gérer strictement les capitaux et les actifs de l'État et de l'entreprise conformément à la loi...