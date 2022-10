Hanoï, 5 octobre (VNA) - Les participants à un atelier tenu le 5 octobre à Hanoï ont considéré la Résolution n° 128/NQ-CP du gouvernement sur l'adaptation sûre et flexible et le contrôle efficace du COVID-19 comme un tournant important qui a eu un impact positif la croissance économique nationale.

Des délégués lors du forum. Photo : VNA

Après un an de mise en œuvre de la Résolution, datée du 11 octobre 2021, le Vietnam a mieux contrôlé la pandémie et a connu une reprise socio-économique rapide, ont-ils déclaré.Le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Tran Quoc Phuong, a cité le chiffre de l’Office général des statistiques (GSO) montrant que le PIB du pays s'est contracté de 6 % au troisième trimestre 2021, principalement en raison des restrictions de voyage mises en place pour empêcher la propagation de la pandémie.Suite à l'adoption de la résolution, le PIB du pays a atteint une croissance positive au cours du quatrième trimestre 2021, a-t-il poursuivi.La Résolution n° 128, ainsi que la Résolution n° 43/2022/QH15 de l'Assemblée nationale sur les politiques budgétaires et monétaires à l'appui du programme de relance et de développement socio-économiques, et d'autres solutions ont contribué à maintenir la reprise économique, vers une reprise et un développement durables , a noté le responsable.