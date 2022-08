Photo : VNA



Hanoï (VNA) - En avril dernier, l’UNESCO a reconnu Nui Chua en tant que réserve mondiale de biosphère. Située au sein du parc national éponyme, dans la province de Ninh Thuân (Centre), ce site héberge une biodiversité forestière et marine exceptionnelle avec des espèces rares, animales comme végétales, ainsi que des paysages naturels représentatifs de l’écosystème forestier aride.



Le parc national de Nui se situe à 33km de la ville de Phan Rang - Thap Chàm. Il s’agit de l’unique réserve de biosphère représentative de l'écosystème forestier aride au Vietnam. Elle abrite 1.514 espèces végétales et 345 espèces animales, dont 100 ont été inscrites dans la liste des espèces en péril.

«Nui Chua est l’une des 11 réserves de biosphère du Vietnam. Mais il faut savoir que le monde compte 727 réserves de biosphères dans 131 pays. Chacune de ces réserves doit être un modèle de développement durable», a souligné Nguyên Hoàng Tri, président du comité national chargé du Programme sur l’homme et la biosphère de l’UNESCO.



Nui Chua a trois côtés bordant la mer. Sa structure géologique est vraiment originale avec différents types de sol: sol infertile, sol gris jaune-brun, sol rouge-jaune, sol sablonneux, sol alluvial et sol de marais salé. Son paysage est aussi très varié avec des montagnes de roche sédimentaire, des arbrisseaux buissonnants épars et des arbres de taille moyenne qui longent les ruisseaux. Le site possède également des baies et plages magnifiques. Le temps est chaud et sec, ce qui demande aux randonneurs d’être bonne santé et de préparer au moins 2 litres d’eau. Sur les sentiers bordés de fleurs, on peut croiser plusieurs petits ruisseaux à eau claire et fraiche et admirer le panorama enchanteur de la mer. Nui Chua propose de nombreux sommets à conquérir: Chua Anh, Chua Chat, Chua Chau, Chua Em, Chua Chông et Chua Vo.

Pour le visiteur Nguyên Duy Hoa, c’est la deuxième fois que sa famille vient à Ninh Thuân.

La plage Binh Tiên. Photo: baocantho.com.vn

“Nous sommes très impressionnés par cette terre ensoleillée et venteuse. Le parc national de Nui Chua, le site touristique Hang Rai et la baie de Vinh Hy sont vraiment magnifiques. Nous avons dégusté des fruits de mer et des spécialités de Ninh Thuân pour un prix raisonnable”, a-t-il dit.

La réserve mondiale de biosphère de Nui Chua s’étend sur 106.646 hectares. Sa zone centrale occupe 15.752 hectares. Les autorités provinciales se sont efforcées de préserver sa biodiversité tout en développant le tourisme.

“Nous continuons de collaborer avec l’association du tourisme et les professionnels du secteur pour créer davantage de produits touristiques compétitifs. Actuellement, les touristes peuvent visiter la baie de Vinh Hy, le ruisseau et Lô Ô et la grotte Rai”, a indiqué Pham Thi Thanh Huong, directrice adjointe du service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Ninh Thuân.



Entre Vinh Hy et Binh Ba (district de Cam Ranh, province de Khanh Hoà), les touristes peuvent découvrir une série de belles plages de sable blanc avec une eau émeraude: Thùng, Thit, Hoi, Kinh, Nuoc Do, Chà Là, Binh Tiên, Chuôi et Da Vach. Lorsque la nuit tombe, les bateaux allument leurs lampes pour pêcher. À bord de ces bateaux, on peut participer à la pêche nocturne des calamars. Pour celles et ceux qui aiment l’authenticité, un séjour chez les Raglai locaux est vraiment idéal. Au milieu du paysage pittoresque, on peut danser autour du feu tout en dégustant du ruou cân, l’alcool de riz en jarre.- VOV/VNA