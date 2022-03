La Chambre sud-coréenne de commerce et d'industrie (KOCHAM) a vu le jour. Photo

Long An (VNA) - Le Comité populaire provincial de Long An (Sud) a organisé le 8 mars un échange de vue avec des entreprises sud-coréennes. A cette occasion, la Chambre sud-coréenne de commerce et d'industrie (KOCHAM) a vu le jour.

Des responsables de KOCHAM à Long An ont exprimé la volonté d'investir dans un parc industriel au service des entreprises sud-coréennes couvrant une superficie d'environ 50 hectares ; de créer un centre d'appui aux entreprises étrangères...

Les entreprises sud-coréennes ont cité de nombreuses questions liées au processus d’opération et d'investissement à Long An. Ils souhaitent recevoir un soutien favorable dans la demande de visas d'entrée et de permis de séjour pour les experts et entreprises sud-coréens lorsqu'ils viennent travailler à Long An ; un soutien dans le règlement d’impôt et la libération du terrain…

Les dirigeants locaux ont demandé aux agences locales de rechercher et de travailler directement avec KOCHAM à Long An pour la création d’un parc industriel et un centre pour soutenir les entreprises étrangères dans la localité.

KOCHAM joue un rôle de soutien et de conseil des entreprises sud-coréennes dans le processus d'investissement au Vietnam et à Long An, en particulier. C’est un pont entre les entreprises sud-coréennes et les autorités locales dans le processus de production et d'affaires et pour le renforcement de la coopération entre les entreprises vietnamiennes et sud-coréennes.

La République de Corée est actuellement le deuxième plus grand pays parmi près de 40 pays et territoires à investir à Long An, avec un capital social total de près de 900 millions de dollars. -VNA