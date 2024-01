La République de Corée prépare l’ouverture d’un centre logistique au Vietnam. Photo : VNA

Séoul (VNA) – Le ministère sud-coréen des Océans et de la Pêche a annoncé le 5 janvier la création d’une agence appelée K-UPA au Vietnam en vue d’y ouvrir un centre logistique.Le lancement de K-UPA intervient alors que ledit ministère travaille avec l'autorité portuaire d'Ulsan, gérée par l'État, pour ouvrir un centre logistique dans la province de Dong Nai au Sud du Vietnam afin d'aider les entreprises sud-coréennes à stocker leurs marchandises à température ambiante ou à basse température. Le projet voit la participation de la société de logistique KCTC basée en République de Corée.Le projet, d'une valeur de 18,8 milliards de wons (14,3 millions de dollars), se concentre sur la construction d'un centre logistique de 12.000 m² capable de stocker 4,3 millions de palettes de marchandises.L'autorité portuaire d'Ulsan détient 80% des actions dans le projet, le reste étant détenu par la filiale de KCTC au Vietnam.Selon le ministre des Océans et de la Pêche, Kang Do-hyung, lorsque le centre ouvrira ses portes, il améliorera considérablement la compétitivité des exportations des PME sud-coréennes opérant en Asie du Sud-Est.Selon les prévisions, le centre devra entrer en activité en décembre 2024 et tous ses services commenceront à être complètement disponibles en juillet 2025. -VNA