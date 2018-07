Singapour (VNA) – Le président sud-coréen Moon Jae-in et le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong ont convenu de renforcer la coopération économique et diplomatique bilatérale tout en travaillant ensemble pour promouvoir le libre-échange et la paix dans la région.

Le président sud-coréen Moon Jae-in (3e, à droite) et le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong (3e, à gauche), le 12 juillet à Singapour. Photo : Yonhap



Les deux dirigeants ont atteint le consensus lors de leur entretien qui a eu lieu jeudi 12 juillet dans le cadre de la visite d’Etat en cours à Singapour du chef de l’Etat sud-coréen.



Ils ont convenu d’élargir l’échange de ressources humaines et de jeunes travailleurs, tout en exprimant leur conviction que l’amitié et la coopération entre les peuples des deux pays sont la base la plus importante pour le développement de la coopération bilatérale.



Durant l’entretien, les deux parties ont discuté des mesures visant à dénucléariser pacifiquement la péninsule coréenne, et partagé leurs vues sur la coopération entre la République de Corée et Singapour dans le processus visant à apporter la paix et la prospérité à la région.



Moon Jae-in et Lee Hsien Loong ont également promis de pousser à la coopération en matière d’énergie et de start-up, et au développement de nouveaux domaines industriels, affirmant que les deux pays sont l’un pour l’autre un partenaire clé dans la quatrième révolution industrielle.



Ils ont assisté à la signature d’un protocole d’accord sur les nouvelles technologies et le développement des marchés de pays tiers.



Plus tôt, Moon Jae-in a eu une rencontre avec son homologue singapourien Halimah Yacob, au cours de laquelle les deux parties ont convenu de renforcer les relations bilatérales et les efforts conjoints pour assurer la paix dans la région où ils partagent des intérêts.



Le président sud-coréen a appelé à une plus grande coopération entre les deux pays dans le domaine de l’intelligence artificielle, du traitement du Big Data, des services technologiques financiers, de la biologie et de la pharmacie, à travers des projets de recherche conjoints, et le partage de technologies et d’expériences.



Pour sa part, Halimah Yacob a applaudi la nouvelle politique Sud de la République de Corée selon laquelle Séoul améliorerait les relations diplomatiques et économiques avec les pays asiatiques, y compris l’ASEAN.



Il a affirmé que Singapour appuierait les efforts de la République de Corée pour accélérer la dénucléarisation de la péninsule coréenne.



Le président sud-coréen Moon Jae-in effectue une visite de trois jours à Singapour à partir du 11 juillet, la première visite d’un président sud-coréen dans la cité-État au cours des 15 dernières années. – VNA