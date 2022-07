Le Vietnam accélère un programme de réforme décisif mais une mise à niveau est nécessaire pour répondre aux aspirations à une croissance soutenue, inclusive et verte.

Le Vietnam a l'un des environnements de démarrage les plus jeunes et les plus dynamiques d'Asie. Selon les calculs, la valeur totale du top 10 des startups vietnamiennes est d'environ 300 millions d'USD.