Séoul (VNA) - Séoul (VNA) – La mission sud-coréenne auprès de l’ASEAN a organisé le 31 mai un webinaire sur le projet d’enseignement et de formation professionnels techniques ASEAN-République de Corée (TVET, pour ASEAN-Republic of Korea Technical Vocational Education and Training) en faveur des pays de l’ASEAN.



Ce webinaire qui a réuni plus de 100 membres des ministères du Travail et de l’Éducation des dix pays du bloc, s’est concentré sur les orientations de l’enseignement et de la formation professionnelle technique adaptées à chaque pays. Les participants ont présenté des rapports nationaux et proposé des recommandations politiques.



Lancé en 2010, le projet, doté d’un budget de 6,9 millions de dollars, est réalisé pendant la période 2020-2022. Il comprend l’analyse des marchés du travail des États membres de l’ASEAN lors de la première phase du projet afin de déterminer les demandes et les besoins de chaque pays.



Sur la base de cette analyse, 100 enseignants et 400 stagiaires des pays de la région sont invités à des cours de formation dans des domaines prioritaires en République de Corée.



Le projet proposera également des recommandations de réforme pour les systèmes nationaux d’assurance qualité et le cadre des certifications du Cambodge, du Laos, du Myanmar et du Vietnam. -VNA