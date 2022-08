Des touristes dans la ville de Hoi An. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Une série de séminaires sur le tourisme a eu lieu les 8 et 9 août à Ho Chi Minh-Ville.



Ces séminaires ont été organisés par l’Association vietnamienne du tourisme, l’Association du tourisme de Ho Chi Minh-Ville et l’Administration nationale du Tourisme.

Des experts lors d'un séminaire. Photo: VNA



Lors des séminaires, de nombreux participants ont souligné le rôle particulièrement important du tourisme international. Selon Vu The Binh, président de l'Association du tourisme du Vietnam, bien que le nombre de touristes internationaux soit inférieur à celui de touristes nationaux, ils représentent la majeure partie des revenus du secteur.

Par conséquent, la reprise et le développement du tourisme international au Vietnam sont une exigence urgente pour plus de 40.000 entreprises, plus de 2 millions de travailleurs du tourisme, des millions de personnes et des dizaines de milliers d'établissements de services à travers le pays qui vivent de l'industrie du tourisme, a-t-il affirmé.



Au premier semestre, le Vietnam a accueilli 601.982 arrivées internationales. Selon l’Office général des statistiques, bien que le nombre d’arrivées internationales au Vietnam au cours des six derniers mois ait fortement augmenté, ce nombre a tout de même diminué de 92,9% par rapport à la même période en 2019 (lorsqu'il n'y avait pas d'épidémie de COVID-19).-VNA