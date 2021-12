Hanoi (VNA) – Le déploiement des vols commerciaux internationaux doit être strictement encadré et toute personne entrant sur le territoire vietnamien doit satisfaire aux conditions d’éligibilité et aux exigences médicales.

Le Vietnam prévoit une reprise sécuritaire des vols commerciaux internationaux. Photo: VNA



Ces remarques ont été faites jeudi 9 décembre par la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, au sujet de la reprise des vols commerciaux internationaux et de la reconnaissance du passeport vaccinal.La diplomate a fait savoir à la presse que la reprise des vols commerciaux internationaux s’effectuera en deux phases.A partir du 15 décembre 2021, la première phase comprendrait des vols réguliers du Vietnam aux destinations "vertes" telles que Pékin, Tokyo, Séoul, Taipei, Bangkok, Singapour, Vientiane, Phnom Penh, San Francisco ou Los Angeles.La deuxième phase devrait commencer en janvier 2022. En plus des destinations de la première phase, elle pourrait proposer davantage de lignes aériennes reliant le Vietnam à Kuala Lumpur, Hong Kong, Paris, Francfort, Sydney et Moscou.Toute personne entrant au Vietnam pour des études de marché, des conférences, des visites de famille, des programmes pilotes de tourisme en circuit fermé doit présenter un certificat de vaccination contre le Covid-19 ou un certificat de rétablissement, observer les mesures sanitaires et effectuer une quarantaine à son arrivée.Le Vietnam a discuté de la reconnaissance mutuelle des passeports vaccinaux avec environ 80 partenaires, a fait savoir la porte-parole, ajoutant que les autorités compétentes mettront en place des solutions logicielles pour publier rapidement un passeport vaccinal aux normes internationales.Jusqu’au début décembre 2021, le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la Biélorussie ont reconnu les certificats de vaccination du Vietnam ; l’Inde et le Canada ont donné leur accord de principe alors que les pays de l’ASEAN, l’Union européenne, la Chine et la République de Corée examinent une demande du Vietnam à ce sujet.Le Vietnam a reconnu à titre provisoire jusqu’au 8 décembre 2021 les certificats de vaccination ou passeports vaccinaux de 78 pays et territoires présentés officiellement au ministère des Affaires étrangères.Cette reconnaissance est la base pour que toute personne munie de ce document peut en bénéficier et sa période de quarantaine concentrée soit réduite à 7 jours conformément aux instructions du ministère de la Santé, a-t-elle encore indiqué. – VNA