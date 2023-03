Photo: VNA Hanoï (VNA) - Le Vietnam est totalement en phase de « gestion durable » du COVID-19 , a estimé la représentante en chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Vietnam, Angela Pratt.

Dans une récente interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), la représentante en chef de l’OMS a déclaré être heureuse de voir la situation au Vietnam continuer de se stabiliser, avec un très faible nombre de cas quotidiens signalés et surtout, aucun décès n'a signalé depuis plus de deux mois.

2023 est la quatrième année de la pandémie, le Vietnam et le monde sont dans une meilleure position qu'il y a 12 mois. Les outils et les vaccins dont nous disposons protègent des vies et réduisent considérablement le risque de maladie grave et de décès et également, dans la plupart des endroits, permettent aux systèmes de santé de fonctionner à nouveau plus normalement. Mme Pratt a déclaré espérer donc que 2023 sera l'année où nous pourrons dire que le COVID-19 est terminé en tant qu'urgence de santé publique de portée internationale.

Elle a hautement apprécié des mesures sanitaires et sociales solides et bien calibrées appliquées par le Vietnam depuis le déclenchement de la pandémie. Toutes ces mesures ont maintenu le nombre d'infections et de décès à un faible niveau jusqu'à ce que les vaccins soient disponibles, le Vietnam ayant l'un des taux de mortalité les plus bas de la région, en particulier au début de la pandémie, a-t-elle noté.

Grâce à un leadership gouvernemental fort et efficace, de grands efforts communautaires et une contribution inlassable du secteur de la santé, en 2022, le Vietnam a fait un excellent travail de transition vers la phase de « gestion durable » du COVID-19, garantissant l’équilibre entre le développement socio-économique et des mesures de santé publique pour protéger les personnes vulnérables et le système de santé.

Cependant, "nous devons nous rappeler que la pandémie mondiale n'est pas encore terminée", a déclaré Mme Pratt avant de demander de continuer le renforcement du système de santé pour lui permettre de faire face à une recrudescence des cas.

Elle a également souligné la nécessité de maintenir et de renforcer les capacités des personnels de santé, de se tenir au courant des vaccinations des populations éligibles, de préparer la vaccination de masse si nécessaire.

Pour le Vietnam, si le pays maintient sa préparation, et avec l'expérience des trois dernières années de lutte contre la pandémie et le Plan national de préparation et d'intervention en cas de pandémie qui continue d'être révisé, il est bien placé pour répondre aux futures épidémies, a déclaré la représentante en chef de l’ OMS

Et pour le gouvernement vietnamien, Mme Pratt lui a recommandé de continuer à surveiller le nombre de cas hospitalisés et graves ainsi que la capacité de soins, de rester prêt à réagir en cas d'épidémies futures ; de continuer à ajuster les mesures de santé publique, dans les cas nécessaires, pour protéger les groupes vulnérables. -VNA