Hanoi (VNA) - La date du 15 mars a marqué non seulement la réouverture complète du Vietnam aux touristes étrangers, mais aussi la reprise officielle des échanges internationaux du pays comme la période pré-épidémie, avec certaines mesures prises pour gérer les risques et assurer la sécurité de tous, a déclaré le vice-Premier ministre Vu Duc Dam.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam lors de la conférence, à Hanoi, le 15 mars. Photo : VNA

S’adressant à une conférence qui s’est tenue mercredi 15 mars en présentiel et en ligne et connectée à plusieurs localités à travers le pays et à 94 ambassades et agences de représentation du Vietnam à l’étranger, il a noté que la réouverture au tourisme international ne signifie pas que le Vietnam fait la course avec d’autres pays qui ont déjà pris des mesures similaires, mais la décision a été prise dans le cadre d’un processus très prudent.

Après la réouverture, la reprise du tourisme ne se fera pas rapidement en quelques jours ou semaines, mais cela prendra plusieurs mois ou plus, a ajouté le vice-Premier ministre Vu Duc Dam.

Certains participants à la réunion ont souligné que les exigences médicales officielles pour les personnes entrant au Vietnam n’ont pas été émises alors que le pays a rouvert ses frontières au tourisme international.

Des touristes étrangers à leur arrivée à l’aéroport international de Nôi Bài, à Hanoi, le 15 mars. Photo : VNA

En réponse, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a déclaré que les dirigeants du gouvernement avaient demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de travailler avec le ministère de la Santé pour donner des instructions, mais que le ministère de la Santé consulte toujours les agences spécialisées.

Il a réitéré le point de vue du gouvernement et du Premier ministre de ne pas faire de distinction entre les étrangers et les ressortissants vietnamiens dans la prévention et le contrôle du Covid-19.

Les passagers aériens doivent avoir un certificat de test avant l’embarquement, ils seront donc traités de la même manière que ceux au Vietnam. Pendant ce temps, d’autres qui viennent au Vietnam par voie navigable, route et chemin de fer devront se conformer à certaines règles de prévention et de contrôle de l’épidémie.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a également appelé les ambassadeurs vietnamiens et les agences de représentation à l’étranger, ainsi que les entreprises et les personnes travaillant dans l’industrie du tourisme, à s’unir pour saisir les chances de réouverture afin de relancer rapidement le secteur et de compenser les pertes causées par l’épidémie au cours des deux dernières années. – VNA