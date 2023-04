L'aéroport international de Noi Bai, à Hanoi. Photo: vtv.vn L'aéroport international de Noi Bai, à Hanoi. Photo: vtv.vn

Hanoi (VNA) - Le ministère des Transports et des Communications va esquisser un plan de planification du deuxième aéroport de la région de la capitale pour 2026-2030 et le soumettre au Premier ministre pour approbation.Cela fait partie d'un programme d'action lancé par le ministère pour concrétiser la résolution du Politburo sur les orientations et les tâches pour développer Hanoi d'ici 2030 avec une vision vers 2045.Le ministère localisera et proposera des normes pour l'aéroport qui devrait répondre aux exigences de développement dans la région de la capitale et dans le Nord en général.Il modernisera et agrandira également l'aéroport international de Noi Bai, contribuant à faire de Hanoi une zone urbaine intelligente et promouvant la connectivité régionale pour les zones urbaines du Nord et du pays.Les investissements dans le pont Duong seront intensifiés pour augmenter la capacité de transport sur la fleuve Rouge, et des préparatifs seront faits pour la construction de l'autoroute Co Tiet-Cho Ben d'ici 2025.Le ministère travaillera à la mobilisation des investissements pour l'autoroute Noi Bai-Ha Long et se coordonnera avec Hanoi pour accélérer les investissements dans les périphériques 4, 2 et 5, les voies ferrées urbaines et d'autres ponts.Outre le budget de l'État, il fera appel à l'aide publique au développement et aux prêts préférentiels des donateurs internationaux.Les chemins de fer, les voies navigables intérieures et les voies aériennes seront prioritaires afin d'alléger la pression sur le transport routier. -VNA