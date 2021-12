Hâu Giang (VNA) – Situé dans la province de Hâu Giang (Sud), le district de Phung Hiêp est «le grenier à cannes à sucre» du delta du Mékong. C’est maintenant la période de la récolte et 2021 pourrait bien être une année faste pour les cultivateurs.

Une bonne récolte de cannes à sucre à Hâu Giang. Photo: VOV



Le prix du kilo de cannes à sucre a augmenté de 30% par rapport à 2020. Il s’affiche désormais à 1.180 dongs, un véritable record. Depuis 10 ans, Nguyên Thi Linh qui habite la commune de Hoà An achète des cannes à sucre auprès des cultivateurs pour les revendre à la sucrerie de Phung Hiêp.

«Cette année, la sucrerie de Phung Hiêp achète les cannes à sucre à un prix plus élevé: 1180 dongs le kilo. Une jonque d’une dizaine de tonnes me rapporte un bénéfice de 3 millions de dong».

En raison de la hausse du prix de la canne à sucre, les cultivateurs de Phung Hiêp réalisent aujourd’hui un bénéfice net de 200 dongs par kilo. Nguyên Thanh Luôn exploite un hectare de cannes à sucre dans la commune de Hoà An. Il explique: «Cette année, le prix de la canne à sucre augmente mais le prix de l’engrais et le coût de main d’œuvre augmentent aussi. Donc contrairement à ce que l’on pense, le profit n’est pas très important.»



La province de Hâu Giang exploite 5.000 hectares de cannes à sucre essentiellement dans le district de Phung Hiêp. Plus de 1.800 hectares ont été récoltés. En ce moment, 110 groupes de cultivateurs, respectueux d’un protocole sanitaire strict, travaillent d’arrache-pied pour récolter les 2.900 hectares restants et alimenter la sucrerie locale. Trân Van Tuân, chef de la Chambre de l’agriculture et du développement rural de Phung Hiêp s’en réjouit.

«Le secteur a du faire face aux difficultés causées par la quatrième vague de Covid-19 et notamment à la pénurie des salariés saisonniers. Pour garantir la sécurité sanitaire de cette récolte, nous demandons aux producteurs et aux salariés de respecter le protocole sanitaire (port de masque de protection, désinfection régulière des mains et des sites de production, distance physique)».

Cette année, les autorités, les cultivateurs et la sucrerie ont travaillé main dans la main pour donner au district de Phung Hiêp et à la province de Hâu Giang une meilleure récolte. – VOV/VNA