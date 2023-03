Hanoi (VNA) – Les experts ont discuté mardi 28 mars des solutions visant à promouvoir la recherche et l’application de l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine de l’hydrométéorologie, se concentrant sur l’application du big data et de l’IA pour gérer les informations et les données hydrométéorologiques.

Entretien des équipements à la station hydrométéorologique de la région septentrionale du Centre. Photo : VNA



S’exprimant lors d’un séminaire organisé en format hybride à Hanoi, le directeur général adjoint de l’Administration météorologique et hydrologique du Vietnam (VNMHA), Hoàng Duc Cuong, a affirmé que le rôle très important de l’IA dans les activités du secteur hydrométéorologique habitué aux technologies de l’information, aux technologies numériques et à l’IA.



En effet, les agences et unités opérant dans les prévisions météorologiques et hydrologiques fournissent chaque année près de 60.000 prévisions et avertissements, au service des activités de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles, de recherche et de sauvetage.



Les informations et les données hydrométéorologiques sont extrêmement importantes pour le développement socio-économique durable car elles ont un impact sur 11 des 17 objectifs de développement durable et jouent un rôle décisif dans la prévention des conséquences des catastrophes naturelles.



Bui Thi Liên Huong, du Département de haute technologie du ministère des Sciences et des Technologies, a indiqué que l’IA est un domaine technologique fondamental de la 4e révolution industrielle, contribuant à créer des percées en matière de capacité de production, de compétitivité nationale et de croissance durable.

Un anémomètre à la station météorologique de Mâu Son relevant de la station hydrométéorologique de Lang Son. Photo: VNA



Le Vietnam devrait donc promouvoir la recherche, le développement et l’application de l’IA, faisant de l’IA un domaine technologique important dans l’ère 4.0 pour faire du pays un centre d’innovation, de développement de solutions et d’applications de l’IA dans l’ASEAN et le monde, a-t-elle souligné.

Vu Hoàng Long, consultant de Viettel Solutions, relevant du groupe Viettel, a exhorté le secteur hydrométéorologique à construire des modèles, à collecter et à normaliser des informations et des données pour servir de base aux problèmes d’application de la technologie 4.0 et produire des résultats de prévision précis.

Il importe aussi de construire une architecture de données hydrométéorologiques, de déployer le big data, de coopérer avec les experts et des organisations internationales, y compris l’Organisation météorologique mondiale (OMM) dans la recherche et l’application de l’IA, acheminant vers la création et la socialisation des services et applications basées sur les données et prévisions hydrométéorologiques.

Pham Hoang Hung, directeur adjoint du Département de gestion des prévisions de la VNMHA, a estimé que le secteur devrait se concentrer sur la recherche et l’application de solutions d’IA et renforcer l’application des technologies nouvelle pour améliorer la qualité des données d’observations et de mesures, de prévisions hydrométéorologiques. – VNA