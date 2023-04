Khanh Hoa (VNA) - Dans la soirée du 11 avril, le navire 465 du commandement de la région 4 de la marine s’est coordonné avec des bateaux de pêche pour rechercher un pêcheur que l’on croyait tombé à l’eau d’un bateau de pêche dans la pêcherie de Truong Sa.

Le navire 465 à l'approche du lieu de l'accident. Photo: qdnd.vn

Le pêcheur porté disparu nommé Minh (nom complet inconnu, 25 ans, originaire de Van Gia, district de Van Ninh, province de Khanh Hoa), est un membre d’équipage du bateau de pêche PY 96239 TS. À 11h20 le 9 avril, après le déjeuner, il est allé dormir dans le hamac et était introuvable plus d’une heure plus tard.



Le navire 465 du commandement de la région 4 s’est approché à 25 milles marins de l’île de Da Nam, pour coordonner la recherche du pêcheur porté disparu du bateau de pêche commandé par son capitaine Trân Minh Toan originaire de la ville de Tuy Hoa, province de Phu Yên. – VNA