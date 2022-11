Raffinerie de Dung Quat. Photo: thanhnien.vn

Hanoï (VNA) - La raffinerie de Dung Quat, située dans le centre du Vietnam, a augmenté le 6 novembre sa production à 112% de sa capacité, afin de soulager la pression d'approvisionnement d'essence à travers le pays, a annoncé son opérateur, la compagnie par actions de raffinage et de pétrochimie de Binh Son (BRS).

En raison des difficultés du marché, plusieurs entreprises de vente au détail de produits pétroliers ont été fermées ou temporairement suspendues dans différentes régions du Vietnam ces derniers mois.

Face à cette situation, le Premier ministre et le ministère de l'Industrie et du Commerce ont émis de nombreuses instructions pour assurer la stabilité du marché de l'essence et du pétrole, afin de répondre à la demande du marché intérieur et soutenir la reprise du développement socio-économique.

Ces derniers temps, BSR a toujours suivi activement l'évolution du marché, maintenu une capacité d'exploitation élevée, accéléré les ventes et maximisé les ventes de produits pour répondre à la demande intérieure de pétrole.

La société a vendu environ 6,6 millions de mètres cubes de pétrole au cours des dix premiers mois de cette année, dépassant son volume engagé aux détaillants de 450.000 mètres cubes.-VNA