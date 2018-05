Hanoï (VNA) – Suite à la visite du président sud-coréen Moon Jae-in au Vietnam et aux Émirats arabes unis (EAU), la République de Corée a fondé un organe de consultation en vue d’accélérer la mise en œuvre de grands projets de développement dans ces deux nations.

L’organe composé des officiels gouvernementaux et des représentants d’entreprises vise à mettre en oeuvre de grands projets de coopération bilatérale et de soutien au développement discutés dans le cadre de la visite du président sud-coréen au Vietnam et aux EAU en mars dernier.

La première réunion consacrée à l'examen du détail des projets au Vietnam et aux EAU a été organisée. Le ministère sud-coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie a décidé de répartir 24 grands projets en trois catégories : les recherches techniques, l'adjudication et la construction; l’exploration pétrolière et gazière; la construction, l’opération et le transfert.

Le Vietnam est devenu un marché d'exportation majeur dans le contexte où des entreprises sud-coréennes sont de plus en plus nombreuses à implanter leurs usines et augmenter leurs investissements au pays.

Selon les prévisions, le Vietnam va annoncer son plan de construction de nouvelles centrales électriques pour répondre à la demande d'énergie croissante du pays, lequel attire l’attention du groupe Korea Electric Power Corporation et d’autres sociétés de construction. Le Vietnam est actuellement le 4e partenaire commercial de République de Corée et ce pays, le 2e partenaire du Vietnam. -VNA