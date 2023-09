Photo d'illustration : VNA

Séoul (VNA) – Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de la République de Corée a annoncé que ce pays prenait la tête de la coopération en matière de sécurité alimentaire au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).Le ministère a révélé que le pays prévoit de fournir 2.000 tonnes de riz à trois États membres de l'ASEAN, que sont les Philippines (750 tonnes), le Myanmar (750 tonnes) et le Laos (500 tonnes) dans le cadre de l'Accord sur la réserve d'urgence de riz de l'ASEAN 3 (APTERR).La réserve de riz commune entre les États membres de l'ASEAN et la République de Corée, la Chine et le Japon vise à assurer la sécurité alimentaire et à fournir une aide d'urgence en cas de pénurie alimentaire ou de catastrophe naturelle. Chaque pays membre s'engage à réserver une quantité de riz à l'avance. Il s'agit d'un système de réserve publique qui permet des ventes, des prêts et des dons en cas d'urgence.La République de Corée doublera le montant de son aide en riz pour renforcer la sécurité alimentaire dans l'ASEAN et fournira 2.500 tonnes au Myanmar, qui a été gravement touché par un typhon en mai.Après avoir rejoint l'APTERR en 2017, le pays a fourni un total de 19.000 tonnes aux membres de l'APTERR, devenant ainsi le plus grand donateur, représentant 60 % de la réserve totale de riz (32.000 tonnes).- VNA