Hanoï, 9 juillet (VNA) - La République de Corée a décidé d’appliquer désormais les visas de cinq ans seulement aux résidents permanents vietnamiens, pas aux résidents non permanents et temporaires, à Hanoi, à Da Nang et à Hô Chi Minh-Ville.



L’Administration nationale du tourisme a annoncé le 8 juillet qu’elle avait reçu la notification du ministère sud-coréen des Affaires étrangères concernant le changement des politiques d’octroi de visas quinquennaux aux citoyens vietnamiens de ces trois grandes villes.



Selon la partie sud-coréenne, depuis que le pays a commencé à accorder des visas de cinq ans aux citoyens vietnamiens, 16.000 visas ont été délivrés aux ressortissants vietnamiens résidant de manière permanente et temporaire à Hanoi, Da Nang et Ho Chi Minh-Ville.

Cependant, un nombre croissant de Vietnamiens résidant temporairement dans ces villes ont profité de cette politique sud-coréenne pour résider illégalement en République de Corée. Par conséquent, le pays a décidé de reprendre la politique initiale consistant à accorder des visas de cinq ans aux seuls citoyens vietnamiens résidant de manière permanente dans les villes susmentionnées.

Ce changement de politique est appliqué depuis le 10 juin.

Selon l'Office du tourisme coréen, en 2018, le Vietnam a accueilli plus de 3,5 millions de touristes coréens tandis que la République de Corée a attiré plus de 460.000 touristes vietnamiens.



Au cours des cinq premiers mois de cette année, plus de 215.500 Vietnamiens ont visité la République de Corée et plus de 1,7 million de Coréens sont venus au Vietnam, en hausse respectivement de 32,3% et 22,4% en glissement annuel. -VNA