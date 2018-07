La 4ème Journée Internationale du Yoga a lieu le 22 juillet dans la ville de Can Tho (Sud).

Can Tho (VNA) - La 4ème Journée Internationale du Yoga a eu lieu le 22 juillet dans la ville de Can Tho (Sud), avec la participation de plus de 700 personnes.



L'événement était organisé conjointement par l’union des organisations d’amitié de la ville de Can Tho et le consulat général indien à Ho Chi Minh-Ville.

Cet évènement annuel a pour objectif d’intensifier les échanges culturels entre la ville de Can Tho et l’Inde, contribuant à promouvoir les relations d’amitié et de coopération entre les peuples vietnamien et indien.



La Journée Internationale du Yoga 2018 a lieu successivement dans 11 villes et provinces du Vietnam que sont Ho Chi Minh-Ville, Hanoï, Da Nang, Nha Trang, Dong Nai, Can Tho, Dak Lak, Tien Giang, Vinh Phuc, Kien Giang et Gia Lai.



Le yoga est pratiqué sous diverses formes à travers le monde, et sa popularité continue de croître.

Reconnaissant sa popularité universelle, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 11 décembre 2014, par sa Résolution 69/131, le 21 juin Journée internationale du yoga.

Cette journée internationale vise à sensibiliser le public de par le monde aux nombreux bénéfices du yoga. Elle met aussi l’accent sur les effets positifs de la pratique du yoga, qui apporte au corps et à l'esprit un équilibre. Cette approche vis-à-vis de notre santé et de notre bien-être peut aussi avoir des effets plus vastes sur le monde qui nous entoure, sur nos proches, sur nos modes de vie et, enfin, sur notre développement durable en harmonie avec la nature. –VNA