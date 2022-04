Des étudiants utilisent des robots à SHTP-Traing (Ho Chi Minh-Ville). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon l'Office général des statistiques (GSO), la population active âgée de 15 ans et plus au premier trimestre 2022 au Vietnam comprend 51,2 millions de personnes (sur une population totale de près de 99 millions de personnes), soit une augmentation d'environ 0,2 million par rapport à la même période de l'an dernier.



Au cours des 20 dernières années, la main-d'œuvre au Vietnam a connu des changements positifs.



Selon la spécialiste Valentina Barcucci de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) au Vietnam, en 2000, 65,3% de la population active était dans le secteur agricole, mais en 2020, cette proportion a été ramenée à 37,2%. En 2020, les secteurs des services et de l'agriculture employaient à peu près le même nombre de travailleurs (respectivement 37,3 % et 37,2 %). Le secteur industriel suvait tout près avec 25,5 %.



Il est maintenant important de trouver de nouvelles solutions pour augmenter la productivité du travail, a-t-elle indiqué.



Selon Bui Quang Tuan, directeur de l'Institut d'économie du Vietnam, bien que la productivité du travail au Vietnam se soit améliorée au cours de la période 2016-2020, elle reste faible par rapport à de nombreux autres pays de la région, loin derrière Singapour, la Malaisie, la Thaïlande et l’Indonésie.



Selon des experts, la productivité du travail fait partie de la qualité globale de la main-d’oeuvre. Ainsi, il est nécessaire d’améliorer la qualité de la main-d’oeuvre pour augmenter la productivité du travail.