Atelier sur "Résultat de la mise en œuvre du programme de télésanté à la base utilisant le logiciel +Médecin pour tous+", le 20 juillet à Hanoï. Photo : PNUD/CVN

Hanoï (VNA) - L'impact de l'initiative de télésanté de base "Médecin pour tous" au Vietnam a été révélé par les réponses des personnes interrogées sur les sites du projet.

Cette mise en œuvre de cette logiciel innovante a révolutionné l'accès aux soins de santé en permettant aux habitants de choisir et de planifier des rendez-vous avec les bons professionnels sanitaires aux moments les plus pratiques. Pour obtenir des examens médicaux, des traitements ou des soins urgents auprès de leurs établissements sanitaires, les connexions en ligne facilitent la prise de rendez-vous.

À côté de contribuer à réduire les dépenses de santé, ce projet permet également d’améliorer les conditions de travail du personnel sanitaire travaillant dans les établissements communautaires.

Ces résultats extraordinaires ont été récemment présentés lors d'un atelier portant sur "Résultat de la mise en œuvre du programme de télésanté à la base utilisant le logiciel +Médecin pour tous+". Il est organisé par le ministère de la Santé et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam.

Trân Van Thuân, vice-ministre de la Santé, y a déclaré : "Ledit ministère continuera à se coordonner avec le PNUD pour mobiliser des ressources afin de mettre en œuvre le programme de transformation numérique de la santé, pour atteindre les objectifs des nouveaux programmes ruraux sous la direction du ministère de la Santé. L’objectif est de gérer la santé des habitants dans un environnement numérique en continuant à donner la priorité aux activités de soins".

Le système de télésanté "Médecin pour tous" a été initialement développé en 2020 avec deux phases de fonctionnement : formation, mise en œuvre à titre expérimental sur le terrain et perfectionnement dans les provinces septentrionales de Hà Giang, Bac Kan et Lang Son entre 2021 et 2022. La deuxième est prévu dans cinq autres localités : Thua Thiên Huê, Quang Ngai, Binh Dinh, Dak Lak au Tây Nguyên (hauts plateaux du Centre) et Cà Mau (extrême-Sud), en s'appuyant sur les expériences du projet initial.

"Médecin pour tous" est un pont essentiel, reliant des personnels sanitaires travaillant dans les établissements communaux et les services de santé de district et de niveau supérieur. L’objectif est d’offrir des consultations et des conseils efficaces aux nécessiteux.

Le programme intègre une plateforme de vidéoconférence sécurisée, permettant des rencontres essentielles entre les centres de santé de district, les hôpitaux et les établissements sanitaires communaux. En outre, il fournit une application conviviale pour smartphone, permettant aux communautés locales, y compris les minorités ethniques et les personnes handicapées, d'accéder aux services de santé.

Plus de 1.400 établissements sanitaires y ont accès

Depuis novembre 2022, le logiciel "Médecin pour tous" a été mis en œuvre avec succès dans 1.403 établissements sanitaires provinciaux, de district et communaux dans les cinq provinces. Tous sont reliés de manière transparente au centre de données du ministère de la Santé.

Le programme a également mis en place des salles de réception de télésanté dans 75 communes très vulnérables, judicieusement équipées d'ordinateurs, de webcams et d'équipements connexes pour assurer des services de télésanté efficaces.

Jusqu’au mois de juin de cette année, 4.900 médecins y ont accès. Environ 755.000 comptes ont été créés et environ 28.000 demandes de rendez-vous de santé via le système ont été réalisés.

L'un des principaux points forts du projet actuel est son potentiel à apporter des améliorations tangibles à l'accès à la santé et aux résultats au-delà du contexte de COVID-19. Cette approche durable de la prestation des soins de santé est fondée sur une stratégie de télémédecine du ministère de la Santé pour 2020-2025, mettant l'accent sur des principes de gouvernance clinique solides qui garantissent que les personnes reçoivent des services de santé professionnels et de haute qualité.

Cette stratégie permet de contrôler les maladies, de réduire la surpopulation dans les établissements de santé, d’améliorer la qualité des examens médicaux et des traitements, assurer des conseils continus de la part des établissements de santé et des médecins spécialistes.

Ramla Khalidi, représentante résidente du PNUD au Vietnam, a fait remarquer : "Le PNUD accorde une grande priorité au soutien de la feuille de route nationale de transformation numérique du Viet Nam jusqu'en 2025 et de sa vision à l'horizon 2030, y compris la transformation numérique de la santé. Notre objectif à long terme est de soutenir le développement d'un système national de télésanté de base, où les agents de santé sont soutenus par des conseils à portée de main et ainsi les patients reçoivent des soins de qualité".

"Le PNUD est en train de travailler avec le ministère de la Santé, les provinces et d'autres homologues vietnamiens pour mobiliser des ressources supplémentaires afin de soutenir l'expansion vers davantage de provinces et le développement en cours du cadre juridique et politique de la télésanté", a-t-elle ajouté. -CVN/VNA